Смотрим на фото Redmi 9

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Ситуация на рынке такая, что производители жестко конкурируют друг с другом за покупателя и здесь особо преуспели китайские компании. На данном этапе Xiaomi с ее суббрендом Redmi все сложнее удерживать позиции, когда те, кто ставил перед собой цель купить дешевый и пригодный к использованию смартфон, не могли ничего толкового приобрести за пределами модельного ряда компании.





Подтверждать имидж, что Xiaomi «может в бюджетниках» должен Redmi 9. Известный искатель утечек Xiaomishka на своей странице в Twitter опубликовал фото, на которых, как он утверждает, запечатлена эта модель. Для оформления задней панели производитель решил эксплуатировать дизайн Redmi K30.





Четырехмодульная камера очерчена в ореол и тут же находится сканер отпечатков пальцев. Три датчика сгруппированы в один блок вместе с дактилоскопическим сканером и отдельно вынесен 2 Мп портретный датчик, а также светодиодная вспышка.





Какой материал использован для изготовления задней крышки, точной информации нет. Рискнем предположить, что тут применили пластик и определенного благородства добавляет матовое напыление и эффектный зеленый цвет.





Нет ясности, когда стоит ждать анонс Redmi 9. Но есть предсказания, что в качестве аппаратной платформы тут установят Helio G80.

Источник: twitter







