Смотрим на «живые» фото Moto G Stylus и узнаем его характеристики

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Наверное, немногие из наших читателей помнят те времена, когда в комплекте с каждым вторым смартфоном шел стилус для рисования и ввода текста. Сейчас такие устройства редкость и, пожалуй, только Samsung и LG все еще делают ставку на устройства с электронным пером.





В этом году появились слухи, что Motorola готовит свой аппарат с поддержкой стилуса. Ему уже и имя дали Motorola Edge+. Но авторитетный и известный инсайдер Эван Бласс заявил о том, что новинка дебютирует как Moto G Stylus.









Другие источники указывают на то, что это будет аппарат среднего уровня и по факту станет лишь одной из версий Moto G8 Power. В сети также появились фото, позволяющие взглянуть на фасад новинки.





Снимки подтверждают, что Moto G Stylus получит дисплей с круглым отверстием под фронталку и стилус. Ожидается, что в смартфоне будет отсек, предназначенный для хранения электронного пера. На тыльной стороне установили основную камеру с четырьмя датчиками и сканер отпечатков пальцев, стилизированный логотипом компании.









Ожидается, что Moto G Stylus предложит дисплей диагональю 6,3/6,4 дюйма с разрешением FullHD+, чипсет 600 серии Snapdragon (предположительно, Snapdragon 665), 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой.





Источник: twitter.com







