Snapdragon 865+ для новых Android-флагманов уже скоро

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Периодически Qualcomm практикует выпуск сразу двух флагманских процессоров в течение года. Сначала чипмейкер выводит на рынок базовую версию, а позже на свет появляется более производительный вариант, который получает приставку Plus.

Иногда создается ощущение, что производители смартфонов специально кроят график выхода флагманов, чтобы урвать для своих аппаратов обе платформы. В качестве примера можно вспомнить OnePlus, которая взяла за правило ближе к концу года представлять T-версии, где и могут установить Plus-версию топового чипа.

Что рассказали

Похоже, что в нынешнем году Qualcomm вновь провернет этот финт и выкатит Snapdragon 865+. Поставщик утечек Ice Universe ориентирует нас на то, что этот чип дебютирует уже в июле. Чего-то изобретать нового чипмейкер не стал. Он пойдет уже проторенной дорожкой — разгонит ядра и графику. Так, ожидается, что пиковая частота ядер достигнет 3,09 ГГц против 2,84 ГГц у Snapdragon 865. Какого-то глобального скачка в мощности не будет, но небольшой прирост где-то на 10% случится.

Какие производители предпочтут выпустить флагманы с Snapdragon 865+ на борту, достоверно неизвестно. Но не сложно предугадать, что среди них будут Xiaomi, OnePlus, Samsung и Sony. Может заинтересовать новая платформа компании Oppo, Vivo, iQOO, Asus и Nubia.

Источник: phonearena