Snapdragon 865 сложит полномочия самого мощного чипа. Кто первым получит Snapdragon 865+

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В рамках 800 серии Snapdragon чипмейкер Qualcomm выпускает агрессивно быстрые и, пожалуй, лучшие системы на чипе для Android-устройств. Иногда, чтобы укрепить свое превосходство, компания идет на хитрость и выпускает спецверсии или разогнанные процессоры, способные работать на повышенных частотах.

В чем сила Snapdragon 865+

Также Qualcomm поступит и в этом году, выпустив Snapdragon 865+, где пиковую частоту работы ядер Kryo 585 «раскочегарили» со штатных 2,84 ГГц до 3,1 ГГц. Такой разгон не даст существенного прироста мощности, но позволит производителям выпустить еще несколько флагманов с новой платформой и выгодно выделить игровые смартфоны.

Первопроходец

В свое время такие разогнанные чипы Snapdragon 845 и Snapdragon 855+ получили два первых поколения геймерских ROG Phone от Asus. Этой традиции компания будет следовать и в ROG Phone 3. Слухи об установке этого процессора здесь ходили давно, но сегодня сам производитель подтвердил выходом тизера, что новинка удостоится Snapdragon 865+.

Напомним, что премьера Asus ROG Phone 3 состоится 22 июня и с большой долей вероятности можно говорить о том, что это будет первый смартфон на рынке с этим чипсетом. На данный момент никто из производителей не заявил о своих претензиях на титул пионера с Snapdragon 865+. Единственный, кто может все же обойти Asus — Lenovo. Но при условии, что она до 22 июля выкатит свой первый геймерский мобильник Legion. На данный момент нет предпосылок ждать эту модель ранее даты анонса ROG Phone 3.

Источник: phonearena