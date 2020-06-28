Snapdragon 875: дорого и мощно

935

Наверное, все понимают, что флагманский мобильный чип априори не может стоить дешево. Но поговаривают, что в этом году Qualcomm и вовсе задрала ценник на Snapdragon 865 непомерно, заставив производителей смартфонов отказаться от выпуска устройств с ней на борту, выбрав что-то поскромнее. Так, активно ходят слухи, что Google Pixel 5 получит чип Snapdragon 765G из-за дороговизны Snapdragon 865.

Вырастет цена на чип, полезут вверх ценники на флагманы

Взвинчивать цены на свои топовые платформы чипмейкер продолжит и дальше. Известный поставщик утечек Ice Universe утверждает, что стоимость Snapdragon 875 составит $220. Это весьма недешево за мобильный чип и существенно дороже Snapdragon 865. Так, по слухам ценник на Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 составляет около $130. Думаю, что не стоит говорить о том, что рост процессора приведет к удорожанию флагманов в 2021 году и будет еще больнее бить по кошелькам потребителей.

Похоже, что наглость Qualcomm с ценами на топовую платформу может быть продиктована не в последнюю очередь тем, что Huawei выйдет из игры из-за санкций США. До сегодняшнего дня только китайская компания с ее чипами Kirin навязывала конкурентную борьбу и сдерживала алчность американского чипмейкера. В отсутствии ключевого соперника Qualcomm ничего не будет мешать ломить цены на свои продукты.

Рекордная сверхбыстрая зарядка

Одновременно с этой информацией появились сведения об одной из интересных черт будущего Snapdragon 875. По данным Digital Chat Station новая платформа предложит поддержку быстрой 100-ваттной зарядки. Это означает, что в следующем году на рынке могут появиться флагманы с ультрабыстрой зарядкой на 100 Вт. Кто выпустит таких монстров, неизвестно. Это вполне могут быть Xiaomi, Oppo и Vivo, которые работают над зарядкой с такой мощностью.

Источники: weibo, wccftech