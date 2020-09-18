Snapdragon 875 и Exynos 1000 предложат три типа ядер

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Snapdragon 875 и Exynos 1000 получат трехкластерную архитектуру

Мало кто вспомнит, но именно MediaTek был тем производителем, который начал использовать трехластерную архитектуру и первым таким мобильным чипом стал Helio X20, поражавший к тому же и обилием ядер — 10. Теперь же деление ядер по трем блокам стало привычным явлением. Сегодня авторитетный поставщик утечек Ice Universe сообщил о том, что трехкластерная архитектура ляжет в основу новых флагманских чипов Snapdragon 875 и Exynos 1000.

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В частности, он говорит о том, что будет применена схема «1+3+4». Ожидается, что в новых чипах предложат одно высокопроизводительное ядро нового поколения Cortex-X1, которое на 30% производительнее Cortex-A77. Второй кластер сформируют три производительных ядра и, предположительно, ими окажутся Cortex-A78. А энергоэффектиные ядра отправят в третий блок.

Известно, что оба чипа будут изготовлены с применением 5-нанометровой технологии и Snapdragon 875 получит видеоускоритель Adreno 660, а также новейший 5G-модем Snapdragon X60.

Премьеру Snapdragon 875 ждем на ежегодном декабрьском саммите Qualcomm, а первые флагманы с ним на борту появятся на рынке в первом квартале следующего года. Первыми новую платформу получат флагманы серии Samsung Galaxy S11 и Xiaomi Mi 11. Свои модели с ней на борту должны выпустить компании Sony, Vivo, Nubia, Oppo, Asus, Realme, OnePlus и др.

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Источник: mydrivers