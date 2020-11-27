Snapdragon 875 и Snapdragon 775G получат приличный прирост мощности

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Что с производительностью у Snapdragon 875 и Snapdragon 775G

Когда Qualcomm представляет свой новый флагманский процессор, целый ряд компаний спешат рассказать, что они выпустят смартфон с ним на борту. Особенно грешит этим Xiaomi, которая и в этом году в числе первых уведомила широкую общественность, что Xiaomi Mi 11 получит чипсет Snapdragon 875 и он первым среди китайских флагманов предложит его.

Почти наверняка будут на презентациях флагманов с новым процессором Qualcomm и бравировать цифрами в бенчмарках. Первые устройства с Snapdragon 875 на борту появятся в первом квартале 2021 года, но уже сейчас мы можем получить представление, какими «попугаями» производители будут впечатлять неискушенных пользователей.

Китайский информатор Digital chat station опубликовал в сети Weibo пост, в котором сообщил, что по результатам забега в AnTuTu новая система на чипе Snapdragon 875 набирает около 740 тысяч баллов. А это означает, что она на 25% производительнее Snapdragon 865+. Напомним, что это будет первая платформа Qualcomm, созданная с применением 5-нанометрового техпроцесса и получит 8 ядер, расположенных по схеме «1+3+4». Пиковая частота работы высокопроизводительного ядра составит 2,84 ГГц.

Ожидается, что вместе с Snapdragon 875 компания представит Snapdragon 775G. И это будет работа над ошибками по части мощности Snapdragon 765G. Все тот же Digital chat station сообщил, что в AnTuTu новый процессор набирает более 530 тысяч баллов. Для сравнения результат предшественника был в районе 310-325 тысяч баллов.

Возможно, будет и третий дебютант — Snapdragon 870. По крайней мере, инсайдеры поговаривают, что такой чип выйдет и на правах эксклюзивности его получит один из флагманов Oppo.

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Источник: weibo