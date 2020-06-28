Снижать ценник на iPhone 12 любой ценой

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Средства массовой информации одни за другим рапортуют, что нет повода для пессимизма — iPhone 12 должен быть представлен вовремя. Спасибо стоит сказать Foxconn и поставщикам комплектующих, которые делают все, чтобы не подвести Apple и новое поколение айфонов появилось вовремя.

Новеньких iPhone должно быть минимум четыре, где базовая модель получит дисплей диагональю 5,4 дюйма, а у топовой модификации будет 6,7-дюймовый экран. Поговаривают, что Apple может пойти на беспрецедентный для себя шаг и запросит за 4G-версию iPhone 12 неожиданно скромно для себя — $549. И это на $150 меньше, чем просили за iPhone 11 на старте продаж.

Скудный комплект поставки

На чем же решено экономить? Известный аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что урезать ценник решено за счет комплектных аксессуаров. В числе факторов удешевления — изъятие из комплекта наушников EarPods. Но и этого оказалось мало и Apple может пойти на то, что из коробки со смартфоном исчезнет адаптер для подключения к сети.

Внутри упаковки останется только Lightning кабель. Вот так Apple может убить двух зайцев: сделает более привлекательной стоимость своего смартфона, а также стимулирует продажи собственных аксессуаров. Не удивимся, если беспроводные AirPods станут еще охотнее раскупаться. Будет любопытно посмотреть, сколько компания будет просить за аксессуары к iPhone 12, проявит ли она алчность или благоразумие с ценами.

Источник: macrumors

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