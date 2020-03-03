Sony готовит компактный бюджетник

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К сожалению, но факт: у тех, кто предпочитает компактные смартфоны, выбирать особо не из чего. Диагонали дисплеев постоянно растут и лопатофоны «прогибают» под себя смартфонный мир. Sony была среди тех кто практиковал выпуск компактных флагманов Compact. Но в последние годы она отошла от этой практики и роль уменьшенной версии флагмана досталась Xperia 5.





Похоже, что возвращение компактов в исполнении Sony мы не увидим в этом году. Но все же компания выпустит относительно небольшой смартфон. А вот по своим характеристикам это будет устройство начального уровня.









На просторах ведомства TENAA была обнаружена информация о смартфоне Sony с индексом S20A. Упоминается, что он обладает 5,45-дюймовым дисплеем разрешением 960х480 точек, четырехъядерным чипом с тактовой частотой 1,3 ГГц, 3/4/6 Гб оперативной памяти и флеш-модулем до 128 Гб.





Несмотря на то, что на дворе 2020 год, в качестве операционной системы смартфон получил Android 6 Marsmallow, которая дебютировала еще в 2015 году. Обещан аккумулятор емкостью 4000 мАч, тройная основная камера, где один из датчиков на 5 Мп, а также корпус устройства будет защищен от пыли и влаги.

Информации о названии новинки и времени ее анонса нет.





Источник: news.mydrivers.com







