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Sony не справляется со спросом на датчики изображения

24.12.2019 715 3

Японская компания Sony утверждает, что она не справляется с существующим повышенным спросом на датчики изображения. Более того, подразделение, которое производит модули, не будет останавливать свое производство даже в новогодние праздники.


Причем это уже второй год подряд, когда конвейеры по производству датчиков изображения работают практически в круглосуточном режиме и не прекращают свою работу даже в праздничные дни. 

 

Sony не справляется со спросом на датчики изображения


Ажиотаж вокруг сенсоров спровоцирован, прежде всего, производителями смартфонов, которые увлеклись гонкой за количеством камер, устанавливая многомодульные системы в своих устройствах. Осознавая растущий спрос на датчики изображения, Sony приняла решение в 2019 году инвестировать $2,6 млрд в увеличение производства модулей.


Но, судя по всему, и этих средств окажется недостаточно, чтобы удовлетворить существующие потребности в сенсорах. Глава Sony Semiconductor Турши Симидзу уже заявил о том, что они вынуждены приносить свои извинения клиентам из-за того, что они не способны произвести достаточное количество датчиков.


Стоит сказать, что производство камер является одним из самых прибыльных бизнесов Sony. На данный момент компания контролирует уже половину этого рынка, а в 2015 году этот показатель должен вырасти до 60%.


Источник: bloomberg.com



Sony
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
fkn magic
это ещё посмотрим как сложится.. Самсунг может нарастить темпы и отжать большую долю рынка от сони
25.12.2019 01:12
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Геша
"а в 2015 году этот показатель должен вырасти до 60%" - ничего что через неделю 2020-й???
24.12.2019 22:20
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Hryhorian Mykhaylo
Вот в чём Sony гуру, так это датчики изображения!
24.12.2019 21:47
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Sony не справляется со спросом на датчики изображения