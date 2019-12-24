Sony не справляется со спросом на датчики изображения

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Японская компания Sony утверждает, что она не справляется с существующим повышенным спросом на датчики изображения. Более того, подразделение, которое производит модули, не будет останавливать свое производство даже в новогодние праздники.





Причем это уже второй год подряд, когда конвейеры по производству датчиков изображения работают практически в круглосуточном режиме и не прекращают свою работу даже в праздничные дни.









Ажиотаж вокруг сенсоров спровоцирован, прежде всего, производителями смартфонов, которые увлеклись гонкой за количеством камер, устанавливая многомодульные системы в своих устройствах. Осознавая растущий спрос на датчики изображения, Sony приняла решение в 2019 году инвестировать $2,6 млрд в увеличение производства модулей.





Но, судя по всему, и этих средств окажется недостаточно, чтобы удовлетворить существующие потребности в сенсорах. Глава Sony Semiconductor Турши Симидзу уже заявил о том, что они вынуждены приносить свои извинения клиентам из-за того, что они не способны произвести достаточное количество датчиков.





Стоит сказать, что производство камер является одним из самых прибыльных бизнесов Sony. На данный момент компания контролирует уже половину этого рынка, а в 2015 году этот показатель должен вырасти до 60%.





Источник: bloomberg.com







