Sony озвучила дату анонса новых Xperia

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Под большим вопросом судьба Sony на рынке смартфонов. Модели японской компании проигрывают конкуренцию во всех сегментах рынка. Тем не менее Sony не сдается и продолжает выпускать новинки. Результат очередных своих трудов компания предоставит на выставке MWC 2020.





Думаю, что мало кто сомневался, что Sony приедет на форум в Барселоне и покажет там свои новинки. Сегодня она официально подтвердила свое участие в MWC 2020 и проведет пресс-конференцию 24 февраля. Какие продукты будут представлены, озвучено не было.





Ожидается, что могут показать флагман Xperia 3 на базе Snapdragon 865 и операционной системой Android 10. Есть амбициозные предсказания, что компания может замахнуться в этой модели на установку шести датчиков изображения в основной камере: 20 Мп (f/2.4) + 48 Мп (f/1.2/2.4) + 16 Мп (f/2.4) + 8 Мп (f/2.4) + 12 Мп (f/1.2/2.4) + 0,5 Мп (ToF).









Звучал ранее прогноз, что компания может изменить подход к формированию модельного ряда и роль флагмана достанется Xperia 5 Plus. Помимо уже ранее упомянутой топовой платформы от Qualcomm, смартфон получит большой 6,6-дюймовый OLED-дисплей, фронтальные стереодинамики, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, селфи-камеру на 8-мегапикселей и четырехкамерную систему на тыльной стороне.





Источник: hdblog.it







