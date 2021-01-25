Sony планирует очередной компактный телефон? Первые рендеры Sony Xperia Compact

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Sony может выпустить новый Xperia Compact в 2021 году

Как бы ни менялись тренды, стоит отдать должное Sony – они никогда не забывали о любителях телефонов средних размеров. В этом году, кажется, что Sony не планирует себе изменять. И самое интересное, что речь не идет о новом поколении Xperia 5. Нет, речь идет о рендерах совершенно нового устройства, название которого мы пока не имеем.

Как видно по визуализациям, телефон имеет немного другие пропорции экрана, чем последние модели от Sony. По размерам и пропорциям он очень близок к новому iPhone 12 mini, с которым, наверное, и призван конкурировать.

Из технических параметров упоминаются дисплей диагональю 5,5 дюйма, двойная основная камера на 13 Мп, а также наличие 3,5 мм для наушников. Габариты смартфона будут составлять 140 x 68,9 x 8,9 мм, что опять-таки отсылает нас к сравнениям с iPhone 12 mini.

Других характеристик пока нет, есть только предположения что основой аппарата станет чип Qualcomm 775 G. Тут уже напрашивается аналогия с Google Pixel 5, который также имеет средний размер и построен на предшественнике - Qualcomm 765G.

Если оглядываться на проблемы продаж iPhone 12 mini, в которых часто обвиняют большую цену, надеемся, что Sony сделает выводы, и выпустить конкурентное и актуальное решение для любителей компактных и производительных смартфонов по адекватной цене.

Ждем официальных подробностей.﻿

Источние : mydrivers.com