Sony PlayStation 5 на фото. Смотрится внушительно

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Выход Sony PlayStation 5 ждут достаточно давно. И вот десять дней назад Sony решила немного утолить информационный голод и показала, как выглядит приставка. Дизайн консоли вызвал бурные и неоднозначные реакции. Кто-то посчитал его нереальным и футуристичным, а другие — назвали внешний вид дурным вкусом и разобрали приставку на мемы.

Что там с габаритами

Определенный диссонанс вызовут у пользователей и габариты Sony PlayStation 5. Рендеры не позволяли оценить реальные размеры приставки, но теперь появилась возможность сделать это. В сети появилось фото, которое было сделано на производственной линии, где собирается консоль.

На снимке позируют сотрудники компании и один из них держит в руках PlayStation 5. Ели фоточка достоверная, то обязательно найдутся те, кто «пройдется» по достаточно немаленьким размерам консоли. Штука получилась немаленькая и ей сложно будет затеряться в интерьере. Ее приличные габариты можно объяснить попыткой сделать ее тихой и добиться эффективного отвода тепла.

Что известно

Напомним, что PlayStation 5 появится в двух версиях: без привода Blu-Ray и с ним. В основе консоли лежит процессор AMD с архитектурой AMD Zen 2, графическим чипом RDNA 2, предложат 16 Гб памяти GDDR6 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe на 825 Гб.

Источник: gizchina