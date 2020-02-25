Sony Xperia 1 II, Xperia L4 и Xperia 10 II: стали известны цены в Европе

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Мобильное подразделение Sony находится в упадке и является убыточным. Тем не менее компания пытается реорганизоваться, снижает затраты и думает над тем, чтобы такое предложить, чтобы ее смартфоны начали покупать. Вчера компания представила три новых модели: Xperia 1 II, Xperia Pro и Xperia 10 II.





Японцы явно перемудрили с названиями, спорными в некоторых моментах получились и сами новинки. Делать окончательные выводы о перспективах смартфонов на рынке вчера было преждевременно, ведь стоимость была неизвестна.









Но уже сегодня благодаря немецким дилерам мы знаем о ценообразовании на новинки. С точки зрения стоимости аппараты выглядят проигрышно. Компания продолжает держать марку и отказывается от стратегии демпинга цен в попытке выжить на рынке смартфонов.





Итак, в Германии Sony Xperia 1 II будет доступен по цене 1200 евро ($1304) и в продажу он поступит во втором квартале. В это же время на прилавках магазинов появится и Sony Xperia 10 II с ценником 370 евро ($402). Предложат пользователям к покупке и бюджетный Xperia L4, за который предстоит отдать 200 евро ($217).





Эти ценники актуальны для немецкого рынка, и они могут отличаться в других регионах. Но большого разброса в ценах ожидать не стоит.





Источник: news.mydrivers.com







