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Sony Xperia 1 II, Xperia L4 и Xperia 10 II: стали известны цены в Европе

25.02.2020 1937 2

Мобильное подразделение Sony находится в упадке и является убыточным. Тем не менее компания пытается реорганизоваться, снижает затраты и думает над тем, чтобы такое предложить, чтобы ее смартфоны начали покупать. Вчера компания представила три новых модели: Xperia 1 II, Xperia Pro и Xperia 10 II.


Японцы явно перемудрили с названиями, спорными в некоторых моментах получились и сами новинки. Делать окончательные выводы о перспективах смартфонов на рынке вчера было преждевременно, ведь стоимость была неизвестна.

 

Sony Xperia 1 II, Xperia L4 и Xperia 10 II: стали известны цены в Европе


Но уже сегодня благодаря немецким дилерам мы знаем о ценообразовании на новинки. С точки зрения стоимости аппараты выглядят проигрышно. Компания продолжает держать марку и отказывается от стратегии демпинга цен в попытке выжить на рынке смартфонов.


Итак, в Германии Sony Xperia 1 II будет доступен по цене 1200 евро ($1304) и в продажу он поступит во втором квартале. В это же время на прилавках магазинов появится и Sony Xperia 10 II с ценником 370 евро ($402). Предложат пользователям к покупке и бюджетный Xperia L4, за который предстоит отдать 200 евро ($217).


Эти ценники актуальны для немецкого рынка, и они могут отличаться в других регионах. Но большого разброса в ценах ожидать не стоит.


Источник: news.mydrivers.com



Sony Xperia 1 II Sony Xperia L4 Sony Xperia 10 II
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Karl XVI
Проц не самый желаемый, это правда, но блин, почти компакт для одноручного пользования (редкость в наше время), нормальная тройная камера без бесполезных deepth сенсоров, влагозащита и миниджек! Был бы ещё стаб на камере - взял бы.
25.02.2020 19:36
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Vasyl Sereduk
бєшені ціні. ппц соні. за такі гроші краще вибрати конкурентів
25.02.2020 15:16
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Sony Xperia 1 II, Xperia L4 и Xperia 10 II: стали известны цены в Европе