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Sony Xperia 1 III. Обнаружены первые рендеры будущего флагмана

29.01.2021 355 1

Известный инсайдер опубликовал первые изображения Sony Xperia 1 III

В последние дни просачиваются утечки в отношении будущих телефонов японской компании. Пришло время обновлять модельный ряд, тут не поспоришь.

Благодаря опытному инсайдеру (Steve Hemmerstoffer) стали известны первые слухи в отношении следующего поколения Xperia 1.

 

Как сообщается, Sony  останется верной своему дизайну последних лет (кто сомневался?), и выпустит логическое продолжение двух прошлых моделей. На иллюстрации мы видим тот самый дизайн.

 

Sony Xperia 1 III. Обнаружены первые рендеры будущего флагмана – фото 1

 

Но это далеко не всё. Есть ряд обещанных изменений, на  которых хочется остановиться. Ведь на рендере мы видим камеру перископ. Телеобъективы закрепились в нашем сознании, как фича флагманов, поэтому это кажется вполне реальным.

 

Также сообщается, что Sony планирует использовать дисплей такого же размера, как и в прошлых моделях(6,5 дюймов/21:9), но при этом уменьшить размер телефона. Это дает надежды на то, что рамки вокруг экрана станут еще меньше. В новости сообщается размер 161.6 x 67.3 x 8.4 мм (против 165.1 x 71.1 x 7.6 мм во втором поколении Xperia 1).

 

Sony Xperia 1 III. Обнаружены первые рендеры будущего флагмана – фото 2

 

Уверенно можем предположить, что основой аппарата станет топовое решение от Qualcomm – Snapdragon 888. Больше данных нам не сообщают, но мы уверенны, что это временно.

Будем держать вас в курсе.

 

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Источник : phonearena.com

 

Sony Xperia Sony Xperia 1 III
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 29.01.2021

Комментарии

Jack Black 0
Да кому он нахрен, в таком древнем дизайне нужен?
29.01.2021 08:32

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Sony Xperia 1 III. Обнаружены первые рендеры будущего флагмана