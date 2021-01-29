Sony Xperia 1 III. Обнаружены первые рендеры будущего флагмана

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Известный инсайдер опубликовал первые изображения Sony Xperia 1 III

В последние дни просачиваются утечки в отношении будущих телефонов японской компании. Пришло время обновлять модельный ряд, тут не поспоришь.

Благодаря опытному инсайдеру (Steve Hemmerstoffer) стали известны первые слухи в отношении следующего поколения Xperia 1.

Как сообщается, Sony останется верной своему дизайну последних лет (кто сомневался?), и выпустит логическое продолжение двух прошлых моделей. На иллюстрации мы видим тот самый дизайн.

Но это далеко не всё. Есть ряд обещанных изменений, на которых хочется остановиться. Ведь на рендере мы видим камеру перископ. Телеобъективы закрепились в нашем сознании, как фича флагманов, поэтому это кажется вполне реальным.

Также сообщается, что Sony планирует использовать дисплей такого же размера, как и в прошлых моделях(6,5 дюймов/21:9), но при этом уменьшить размер телефона. Это дает надежды на то, что рамки вокруг экрана станут еще меньше. В новости сообщается размер 161.6 x 67.3 x 8.4 мм (против 165.1 x 71.1 x 7.6 мм во втором поколении Xperia 1).

Уверенно можем предположить, что основой аппарата станет топовое решение от Qualcomm – Snapdragon 888. Больше данных нам не сообщают, но мы уверенны, что это временно.

Будем держать вас в курсе.

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Источник : phonearena.com