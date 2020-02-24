Sony Xperia 10 II: широкоформатный дисплей, тройная камера и NFC

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В прошлом году Sony перевела свои смартфоны на экраны с новой геометрией — 21:9. В этом году компания продолжает следовать собственному тренду, но уже с концепцией симметричных отступов на торцах. Такой дизайн предложил Xperia 1 II и другой сегодняшний дебютант — Xperia 10 II.





К числу преимуществ новинки стоит отнести водозащиту по классу IP65/IP68, стекло Gorilla Glass 6, тройную камеру и модуль NFC. Передняя панель отдана под 6-дюймовый OLED-дисплей CinemaWide разрешением 2520х1080 пикселей. Внутри стоит 8-ядерный чип Snapdragon 665 в связке с 4 Гб оперативной памяти, а собственной дано 128 Гб.









Внутри корпуса с габаритами 157х69х8,2 мм скрывается аккумулятор емкостью 3600 мАч и есть поддержка быстрой зарядки. Смартфон обладает фронтальной камерой на 8 Мп со светосилой f/2.0 и тройной тыльной 12 Мп (f/2.0) + 8 Мп (f/2.4) + 8 Мп (широкоугольная, f/2.2). Оснастили Xperia 10 II разъемом для наушников на 3,5 мм, портом USB Type-C, поддержкой Hi-Res Audio, DSEE HX, LDAC, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.





Работает смартфон под управлением Android 10 с фирменной оболочкой. Доступен он будет в черном и белом цветах. Выход Xperia 10 II на рынок запланирован на весну. Цена на смартфон не объявлена.





Источник: gizmochina.com







