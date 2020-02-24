Состоялся глобальный релиз Honor View 30 Pro и Honor 9X Pro

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Компания Huawei уже показала ряд своих новинок, а следом за ней свою презентацию провел суббренд Honor. Прошел глобальный релиз Honor View 30 Pro и Honor 9X Pro.





Honor View 30 Pro — версия Honor V30 Pro для международного рынка. Смартфон оснащен 6,57-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, сдвоенной фронталкой на 32 Мп + 8 Мп, а также тройной камерой с датчиками на 40 Мп + 12 Мп + 8 Мп.





Построен аппарат на чипе Kirin 990, обладает 8 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 128/256 Гб, аккумулятором емкостью 4100 мАч, быстрой зарядкой на 40 Вт и его можно зарядить по беспроводу на мощности 27 Вт. Есть также поддержка реверсивной зарядки.





Работает устройство под управлением фирменной оболочки Magic UI 3.0.1 на основе Android 10, но без Google-сервисов. Старт продаж Honor View 30 Pro намечен на март, но вот по какой цене он будет доступен, компания еще не озвучила.





Был представлен сегодня и Honor 9X Pro, который по факту является китайским вариантом Honor 9X без упрощений по части аппаратной платформы. Здесь нетронутым оставили чип Kirin 810 и не стали его заменять на устаревший Kirin 710. Оснащен смартфон батареей на 4000 мАч, выдвижным селфи-модулем на 16 Мп, тройной основной камерой 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, 6 Гб оперативной памяти, дисплеем диагональю 6,59 дюйма и флеш-накопителем вместимостью 256 Гб.





На рынке Европы и других стран Honor 9X Pro появится в марте по цене 249 евро.





Источник: xda-developers.com



