Сотрудничество Samsung и BTS набирает обороты: представлены два новых устройства

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О скором выходе BTS версий гаджетов от Samsung стало известно уже давно. Сегодня корейский техногигант официально их показал. Ниже мы посмотрим, что принесло миру технологий сотрудничество крупнейшего производителя смартфонов из Южной Кореи и самой популярной K-Pop группы.

Зачем?

K-Pop сейчас - ведущий жанр музыки на родине Samsung, в Южной Корее. Конечно, отношение к нему у всех разное, но фанатов BTS достаточно много, чтобы выпуск таких специальных версий имел смысл. Это уже доказала компания LG, сотрудничавшая с бойз-бендом ранее. Так как никаких изменений в аппаратной части не произошло, новинки можно рассматривать просто как кастомизированные версии уже имеющихся устройств для поклонников и коллекционеров.

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Главное отличие обычных продуктов Samsung от их BTS версий - дизайн. Новинки выполнены в фирменном фиолетовом цвете BTS. Кроме того, как на смартфон, так и на наушники нанесено сердце - знак группы. В целом, насколько об этом можно судить по первым отзывам, гаджеты выполнены точно в соответствии с принятыми в сообществе канонами.

Помимо дизайна, изменения также коснулись программной составляющей. Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition получит ряд специальных тем, которые будут соответствовать духу группы.

В коробке, как и полагается коллекционному устройству, помимо самого смартфона находятся также наклейки и фотокарточки с изображёнными на них лицами участников группы.

Galaxy Buds Plus BTS Edition также покрашены в пурпурный и получат выгравированное изображение сердца. По примеру S20 Plus, в коробке будут лежать бумажки, которые однозначно порадуют поклонников BTS.

Кто-то хочет купить?

Приобрести специальные издания можно будет на Amazon и в фирменном магазине Samsung. Предварительные заказы будут открыты 16 июня, а 9 июля устройства поступят в свободную продажу.

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Точной информации касательно цен на данный момент нет, но Samsung заявляет, что каждый, кто оформит предзаказ на Galaxy S20 Plus BTS Edition получит 50-процентную скидку на Galaxy Buds Plus. Если вы предзакажете наушники, вместе с ними также приедет кастомизированная беспроводная зарядка.

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Источник: AndroidAuthority