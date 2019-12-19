Сотрудники сборочного партнера Apple собирали и продавали iPhone из бракованных компонентов

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Apple начала расследование в части производства контрафактых iPhone из бракованных комплектующих. Есть информация, что на мощностях сборочного партнера Foxconn производились смартфоны с использованием дефектных компонентов, которые подлежали списанию или уничтожению.





Сообщается, что в стенах Foxconn работала целая организованная группа менеджеров, которые сумели организовать производство iPhone из списанных и бракованных комплектующих. Затем эти смартфоны продавались пользователям. Такой теневой бизнес процветал и за три года своей работы он принес его организаторам почти $43 млн прибыли.





По факту произошедшего, идет расследование и им занимается команда Apple, отвечающая за обеспечение бизнеса и аудита, подконтрольная непосредственно совету директоров «яблочного» концерна. Возбудить дело было решено после того, как о мошенничестве со стороны менеджеров Foxconn стало известно из письма, которое получил Тим Кук от одного из сотрудников тайваньской компании.





На данный момент Foxconn официально не прокомментировала инцидент, но бывший ее глава Терри Го уже заявил о том, что в штате компании более миллиона сотрудников, поэтому неудивительно, что кто-то из них мог оказаться не чистыми на руку.





Источник: 9to5mac.com