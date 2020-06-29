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Sound Assistant: полезная функция MIUI 12 для настройки громкости

29.06.2020 713 0

Xiaomi ежегодно выкатывает новые версии своего фирменного интерфейса MIUI и нынешний год не стал исключением. Компания постепенно распространяет MIUI 12, но это не мешает ей попутно совершенствовать оболочку. Радует, что разработчики и не думали останавливаться на достигнутом.

 

Удобный микшер громкости для смартфонов

 

В MIUI 12 должны добавить функцию Sound Assistant, позволяющую настраивать звук отдельных приложений. Подобно микшеру громкости в Windows эта фича поможет акцентировано приглушить или увеличить громкость отдельных аудиоисточников, которые могут звучать одновременно. Пользователь сможет настроить уровень громкости для различных приложений, например, YouTube, Facebook, Spotify и другие.

 

Sound Assistant: полезная функция MIUI 12 для настройки громкости – фото 1

 

Для активации Sound Assistant необходимо будет выполнить несколько простых действий:

  • открыть «Настройки» и перейти в раздел «Звук и вибрация»;
  • нажать Sound Assistant и включите обе опции;
  • для активации Sound Assistant необходимо нажать кнопку увеличения / уменьшения громкости;
  • на левой стороне появится круглый музыкальный значок, нажать на него и отрегулировать громкость.

Sound Assistant: полезная функция MIUI 12 для настройки громкости – фото 2

На данный момент функция управления музыкой только тестируется, но впоследствии она появится в стабильной версии MIUI 12, включая и для глобального рынка. Но есть ограничение: Sound Assistant будет доступен на всех смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco на базе чипов Snapdragon 865, Snapdragon 855/855+, Snapdragon 845 и Snapdragon 765/765G.

 

Источник: xda-developers

 

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Sound Assistant MIUI 12 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.06.2020

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Sound Assistant: полезная функция MIUI 12 для настройки громкости