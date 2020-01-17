Создан внешний аккумулятор с использованием графена. В планах — графеновая батарейка для смартфонов

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Смартфоны становятся все прожорливее, а корпуса все тоньше. В этой ситуации на первый план выходит автономность работы устройств, и производители ломают голову как продлить их время работы без подзарядки. Вот уже несколько лет нам твердят о том, что нас ждут большие перемены и смартфоностроители готовятся перейти на принципиально новый тип батарей, созданных с применением графена.





А в ожидании этой революции еще одна компания объявила о желании поставить производство аккумуляторов с графеном на поток. Речь идет об американском стартапе Real Graphene, который заявил о том, что у него все готово, чтобы начать массовое производство графеновых батарей.





Среди преимуществ таких источников питания, называется скорость зарядки. Если на зарядку обычных аккумуляторов уходит около 90 минут, то полная зарядка графеновой батарейки емкостью 3000 мАч займет около 20 минут при использовании 60-ваттной зарядки.





Декларирует Real Graphene способность графенового аккумулятора выдержать 1500 циклов зарядки, тогда как у обычных источников питания этот параметр составляет 300-500 циклов.









По заявлению компании, графен является отличным проводником тепла и электричества. Поэтому его соединили с литием и добавили в виде тонкого листа. Он действует как проводник электричества и не генерирует много тепла. А поскольку выделение тепла минимально, такая батарейка холоднее и безопаснее.

Компания утверждает, что она предоставит клиентам комплексное решение, включающее в себя саму батарейку и специальный чип, необходимый для зарядки. Производство графена процесс трудоемкий и затратный, но Real Graphene удалось наладить его выпуск. Правда, аккумулятор с его применением будет стоить примерно на 30% больше литий-ионных батарей.









К сожалению, нет никакой конкретики, кто и когда выпустит смартфон с аккумулятором от Real Graphene. Сейчас же компания только наладила выпуск портативного аккумулятора с графеном емкостью 10000 мАч с тремя портами для зарядки. На его зарядку уходит всего 20 минут при использовании специального зарядного блока мощностью 100 Вт. Стоит такая «банка» $90. В планах выпуск внешнего аккумулятора на 20000 мАч со скоростью зарядки 40 минут.





Источник: digitaltrends.com