Специалисты DxOmark определили, на чём сэкономила Xiaomi в Mi 10 Pro 5G

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Флагман Xiaomi Mi 10 Pro 5G был анонсирован ещё в феврале. Устройство получило продвинутый основной сенсор на 108 МП, а вот селфи-камера подвела. Специалисты DxOmark вынесли ей неутешительный вердикт, поставив Mi 10 Pro 5G на одном уровне со среднебюджетными решениями вроде Galaxy A71.

83 балла

Xiaomi Mi 10 Pro 5G получил 20-мегапиксельный фронтальный модуль с апертурой f/2.0. Камера способна записывать видео в формате 1080p @ 60 FPS, но этого, к сожалению, не хватило для положительной оценки.

DxOmark отмечает крайне ограниченный динамический диапазон и плохую цветопередачу. Это привело к плохому качеству кожи на снимках. Ругают также стабилизацию и недотягивающую до оппонентов функцию размытия заднего фона.

В итоге Mi 10 Pro набрал всего 83 балла. Этого хватило только для попадания в топ-22, что является очень плохим результатом для флагмана, качество фото основной камеры которого до сих пор находится в четвёрке лучших.

Вот что говорит сама компания: «Xiaomi Mi 10 Pro - одно из лучших протестированных нами устройств по части качества задней камеры, но, к сожалению, селфи-модуль справился плохо. Конечно, он подойдет каждому, кто собирается просто публиковать селфи или видео в социальных сетях и не слишком беспокоится из-за плохого динамического диапазона и неэффективной системы стабилизации. Однако, если вы являетесь блоггером или просто хотите получать высококачественные изображения и видео с фронтальной камеры, в ценовой категории Mi 10 Pro есть лучшие альтернативы».﻿

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Источник: gizchina