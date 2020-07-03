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Специалисты DxOmark определили, на чём сэкономила Xiaomi в Mi 10 Pro 5G

03.07.2020 798 4

Флагман Xiaomi Mi 10 Pro 5G был анонсирован ещё в феврале. Устройство получило продвинутый основной сенсор на 108 МП, а вот селфи-камера подвела. Специалисты DxOmark вынесли ей неутешительный вердикт, поставив Mi 10 Pro 5G на одном уровне со среднебюджетными решениями вроде Galaxy A71. 

 

83 балла

Mi 10 Pro 5G

 

Xiaomi Mi 10 Pro 5G получил 20-мегапиксельный фронтальный модуль с апертурой f/2.0. Камера способна записывать видео в формате 1080p @ 60 FPS, но этого, к сожалению, не хватило для положительной оценки.

 

DxOmark отмечает крайне ограниченный динамический диапазон и плохую цветопередачу. Это привело к плохому качеству кожи на снимках. Ругают также стабилизацию и недотягивающую до оппонентов функцию размытия заднего фона.

 

В итоге Mi 10 Pro набрал всего 83 балла. Этого хватило только для попадания в топ-22, что является очень плохим результатом для флагмана, качество фото основной камеры которого до сих пор находится в четвёрке лучших.

 

Вот что говорит сама компания: «Xiaomi Mi 10 Pro - одно из лучших протестированных нами устройств по части качества задней камеры, но, к сожалению, селфи-модуль справился плохо. Конечно, он подойдет каждому, кто собирается просто публиковать селфи или видео в социальных сетях и не слишком беспокоится из-за плохого динамического диапазона и неэффективной системы стабилизации. Однако, если вы являетесь блоггером или просто хотите получать высококачественные изображения и видео с фронтальной камеры, в ценовой категории Mi 10 Pro есть лучшие альтернативы».﻿

 

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Источник: gizchina

Xiaomi Xiaomi Mi 10 Pro 5G
Автор: elders0n Дата публикации: 03.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Video Fan 2
Сэкономили? При цене в тысячу баксов? Сами хоть понимаете всю ересь написанного? А так за рерайт статьи из источника спасибо
03.07.2020 12:07
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elders0n -2
Что? Они поставили недорогую камеру, сравнимую по качеству с A71. Да, сэкономили. А так, пожалуйста)
03.07.2020 12:14
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Video Fan 2
Готовы принимать на веру обзоры dxomark? если ковтун вечно чморит этот рейтинг? козыряете мнением других ? своего нет? за рерайт особо гордиться не чем. выкладывайте ссылку на источник и мы сами с помощью гугл переведем, так же как и практически слово в слово.
03.07.2020 12:38
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Иса Махмудов -1
Это то что и ожидалось от них.Но просить 61000 за обычную версию Mi 10 это уже наглость
03.07.2020 11:29
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Специалисты DxOmark определили, на чём сэкономила Xiaomi в Mi 10 Pro 5G