Спекулянты хотят поживиться на продаже Huawei Mate Xs

765

На прошлой неделе в рамках онлайн-презентации Huawei представила усовершенствованную версию своего складного смартфона — Mate Xs. Аппарат стал еще мощнее и надежнее, а еще попутно и добавил в цене. Стоит новое творение внушительные 2499 евро.





Но столь приличный ценник не оттолкнул потенциальных покупателей и количество тех, кто оставил заявку на покупку Huawei Mate Xs в Китае достигло отметки почти в 1 млн человек. Сегодня гибкий мобильник поступил в продажу на домашнем рынке по цене $2415, и первые пользователи уже успели прикупить его.





Тем временем предприимчивые китайские дельцы решили подзаработать на ажиотаже вокруг новинки. Похоже, что именно они были в числе тех, кто успел раскупить первую партию Huawei Mate Xs. Практически сразу после того, как первая волна продаж завершилась, на прочих онлайн-платформах по продаже электроники появились объявления с предложением приобрести складной смартфон.





Естественно, за право получить новинку в числе первых, придется изрядно переплатить. Так, дельцы ищут того, кто готов выложить около $6000 за Huawei Mate Xs. Найдется ли тот безумец, который заплатит баснословные деньги за все еще экспериментальный продукт, остается загадкой.





Источник: news.mydrivers.com







