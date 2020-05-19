Список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 12 Global ROM

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Как и ожидалось сегодня компания Xiaomi представила глобальную версию фирменного интерфейса MIUI 12. По сравнению с китайской версией ее вариант для глобального рынка ничем не отличается. Сегодняшняя премьера практически полностью повторяла ту, что состоялась ранее во время релиза MIUI 12 China ROM.

Наибольший интерес, естественно, вызывает то, какие модели и когда получат новую версию фирменной оболочки от Xiaomi. И компания озвучила свои планы по развертыванию MIUI 12. Начнет свой поход новый интерфейс с того, что на следующей неделе компания выкатит Global Beta, предложив пользователям принять участие в ее тестировании.

Дальше график распространения MIUI 12 выглядит так:

Первый раунд (конец июня): Xiaomi Mi 9/Mi 9T/Mi 9T Pro, Redmi K20/K20 Pro

Второй раунд: Redmi Note 7/Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Pocophone F1 (POCO F1), Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro, POCO F2 Pro, POCO X2, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi 8/ Mi 8 Pro, Xiaomi Mi MIX 3/ Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 9 SE/Mi 9 Lite, Redmi Note 7S.

Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi 8 Lite, Redmi Y2, Redmi S2, Redmi Note 5/Note 5 Pro, Redmi 6/6А/6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi Y3, Redmi 7/7A, Redmi Note 8/Note 8T, Redmi 8/8A/8A Dual, Redmi Note 9s, Redmi Note 9 Pro/ Note 9 Pro Max, Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Что касается сроков получения MIUI 12 для устройств, вошедших во вторую волну, то Xiaomi сообщит их позже. Обращаем также внимание на то, что Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi Max 2 остались за бортом, MIUI 12 они не получат.

Источник: xiaomiadictos