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Список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 12 Global ROM

19.05.2020 1425 1

Как и ожидалось сегодня компания Xiaomi представила глобальную версию фирменного интерфейса MIUI 12. По сравнению с китайской версией ее вариант для глобального рынка ничем не отличается. Сегодняшняя премьера практически полностью повторяла ту, что состоялась ранее во время релиза MIUI 12 China ROM.

 

Список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 12 Global ROM – фото 1

 

Наибольший интерес, естественно, вызывает то, какие модели и когда получат новую версию фирменной оболочки от Xiaomi. И компания озвучила свои планы по развертыванию MIUI 12. Начнет свой поход новый интерфейс с того, что на следующей неделе компания выкатит Global Beta, предложив пользователям принять участие в ее тестировании.

 

Список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 12 Global ROM – фото 2

 

Дальше график распространения MIUI 12 выглядит так:

 

Первый раунд (конец июня): Xiaomi Mi 9/Mi 9T/Mi 9T Pro, Redmi K20/K20 Pro

 

Второй раунд: Redmi Note 7/Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Pocophone F1 (POCO F1), Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro, POCO F2 Pro, POCO X2, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi 8/ Mi 8 Pro, Xiaomi Mi MIX 3/ Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 9 SE/Mi 9 Lite, Redmi Note 7S.

 

Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi 8 Lite, Redmi Y2, Redmi S2, Redmi Note 5/Note 5 Pro, Redmi 6/6А/6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi Y3, Redmi 7/7A, Redmi Note 8/Note 8T, Redmi 8/8A/8A Dual, Redmi Note 9s, Redmi Note 9 Pro/ Note 9 Pro Max, Xiaomi Mi Note 10 Lite.

 

Список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 12 Global ROM – фото 3

 

Что касается сроков получения MIUI 12 для устройств, вошедших во вторую волну, то Xiaomi сообщит их позже. Обращаем также внимание на то, что Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi Max 2 остались за бортом, MIUI 12 они не получат.

 

Источник: xiaomiadictos

Xiaomi Redmi Poco MIUI 12 Global ROM
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
ВАТМАН
Poco f1 обновят, это крутяк! китаёзы, вы лучшие!
19.05.2020 19:33
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Список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 12 Global ROM