Список устройств Huawei и Honor, которые могут получить Android 11

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В августе прошлого года Huawei представила новую версию фирменной оболочки EMUI 10, распространение которой началось в начале сентября и этот процесс идет до сих пор. Тем не менее, компания уже работает над EMUI 11 на основе Android 11 и думает над тем, какие смартфоны получат прошивку.





По слухам, премьера EMUI 11 состоится в марте на конференции Huawei Developer Conference 2020 после того как Google выпустит первое превью Android 11. Стабильная же сборка должна увидеть свет ближе к осени и первыми смартфонами, которые ее получат, станут флагманы семейства Huawei Mate 40.

Источник утверждает, что есть уже и список тех устройств, которые планируется обновить до EMUI 11 или Magic UI 4:





Huawei Mate 30/Mate 30 Pro/ Mate 30 RS Porsche

Huawei Mate 20/ Mate 20 Pro/Mate 20X (4G и 5G версии)/Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei P40/P40 Pro

Huawei P30/P30 Pro

Huawei Nova 6/Nova 6 5G/Nova 5/Nova 5 Pro/Nova 5T/Nova 5Z/Nova 5i/Nova 5i Pro

Honor V30/V30 Pro

Honor V20

Honor 20/20 Pro/20S/20 Lite

Honor 9X/9X Pro

Huawei MatePad, MediaPad M6

Список моделей не официальный и в него производитель может внести изменения. Но учитывая политику Huawei в части того, какие аппараты она, как правило, обновляет до актуальной версии ОС от Google, все вышеперечисленные устройства должны впоследствии получить EMUI 11 или Magic UI 4.0





Источник: news.mydrivers.com