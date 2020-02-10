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Список устройств Huawei и Honor, которые могут получить Android 11

10.02.2020 827 0

В августе прошлого года Huawei представила новую версию фирменной оболочки EMUI 10, распространение которой началось в начале сентября и этот процесс идет до сих пор. Тем не менее, компания уже работает над EMUI 11 на основе Android 11 и думает над тем, какие смартфоны получат прошивку.

 

Список устройств Huawei и Honor, которые могут получить Android 11 – фото 1


По слухам, премьера EMUI 11 состоится в марте на конференции Huawei Developer Conference 2020 после того как Google выпустит первое превью Android 11. Стабильная же сборка должна увидеть свет ближе к осени и первыми смартфонами, которые ее получат, станут флагманы семейства Huawei Mate 40.

Источник утверждает, что есть уже и список тех устройств, которые планируется обновить до EMUI 11 или Magic UI 4:


  • Huawei Mate 30/Mate 30 Pro/ Mate 30 RS Porsche
  • Huawei Mate 20/ Mate 20 Pro/Mate 20X (4G и 5G версии)/Mate 20 Porsche RS
  • Huawei Mate X
  • Huawei P40/P40 Pro
  • Huawei P30/P30 Pro
  • Huawei Nova 6/Nova 6 5G/Nova 5/Nova 5 Pro/Nova 5T/Nova 5Z/Nova 5i/Nova 5i Pro
  • Honor V30/V30 Pro
  • Honor V20
  • Honor 20/20 Pro/20S/20 Lite
  • Honor 9X/9X Pro
  • Huawei MatePad, MediaPad M6

 

Список моделей не официальный и в него производитель может внести изменения. Но учитывая политику Huawei в части того, какие аппараты она, как правило, обновляет до актуальной версии ОС от Google, все вышеперечисленные устройства должны впоследствии получить EMUI 11 или Magic UI 4.0


Источник: news.mydrivers.com

Huawei Honor
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.02.2020

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Список устройств Huawei и Honor, которые могут получить Android 11