Настоящий киберпанк в Черную пятницу! Nothing Phone (1) - смартфон для тех, кто любит выделяться всего за 11 743

Nothing Phone (1) – это твой билет в мир ярких эмоций, ведь он дарит яркий дизайн и хорошие характеристики. С этим смартфоном вы будете точно выделяться!
6.55" OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+ показывает хорошую картинку, удобно просматривать контент и играть игры.
Процессор Snapdragon 778G+ готов бросить вызов любой задаче! Смартфон действительно очень мощный.
На тыльной панели расположены две камеры 50МП + 50МП. Фотографии получаются отличные в любых условиях.
Смартфон получил аккумулятор на 4500 мАч с 33W быстрой зарядкой и 15W беспроводной. Этого смартфона достаточно.
Nothing Phone (1) – это не просто смартфон, это произведение искусства от Карла Пея. Приобрести устройство можно по ссылке:
Nothing Phone (1) 8/256GB - 11 743 грн ($314)
Цена указана промокодом на $50, поэтому не забудьте его применить!
Все актуальные предложения и суперскидки можете посмотреть в нашем Telegram: andro-price (Aliexpress)
Промокоды и актуальные предложения последней распродажи года "Черная пятница" на Aliexpress можете найти по ссылке:
Распродажа в честь Черной пятницы на AliExpress: Лучшие предложения от Andro News
Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке: