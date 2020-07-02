США и не думает о мире с Huawei. Очередной виток войны

274

Страсти вокруг Huawei и не думают утихать. Не так давно мир облетела новость, что США решила простить китайскую компанию только бы не стать аутсайдером в области 5G. Но, как оказалось, о прощении речь не может идти и Америка предпринимает очередной ход в попытке уничтожить Huawei.

Полный запрет

Свое расследование в отношении китайской компании завершила Федеральная комиссия по связи США (FCC) и ее вердикт звучит жестко — она представляет угрозу национальной безопасности. Аналогичного «титула» удостоилась и ZTE. Ведомство наложило запрет на покупку телекоммуникационного оборудования этих двух компаний за счет средств федерального бюджета. И это решение вступает в силу немедленно.

Среди причин вынесения такого решения чиновники ссылаются на «весомые доказательства». Председатель FCC Аджит Пай заявил:

«У обеих компаний тесные связи с Коммунистической партией КНР и военным аппаратом Китая, и обе они подчиняются китайскому законодательству, обязывающему их сотрудничать с разведывательными службами страны. Бюро также приняло во внимание выводы и действия Конгресса, исполнительной власти, разведывательного сообщества, наших союзников и поставщиков услуг связи в других странах. Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу критически важную коммуникационную инфраструктуру».

Что ж, похоже, что гонения Huawei не завершатся и ее ждут непростые времена. А поклонникам ее смартфонов не стоит уповать на то, что сервисы Google вскоре вернутся.

Источник: caixinglobal