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США и не думает о мире с Huawei. Очередной виток войны

02.07.2020 274 2

Страсти вокруг Huawei и не думают утихать. Не так давно мир облетела новость, что США решила простить китайскую компанию только бы не стать аутсайдером в области 5G. Но, как оказалось, о прощении речь не может идти и Америка предпринимает очередной ход в попытке уничтожить Huawei.

 

США и не думает о мире с Huawei. Очередной виток войны – фото 1

 

Полный запрет

 

Свое расследование в отношении китайской компании завершила Федеральная комиссия по связи США (FCC) и ее вердикт звучит жестко — она представляет угрозу национальной безопасности. Аналогичного «титула» удостоилась и ZTE. Ведомство наложило запрет на покупку телекоммуникационного оборудования этих двух компаний за счет средств федерального бюджета. И это решение вступает в силу немедленно.

 

Среди причин вынесения такого решения чиновники ссылаются на «весомые доказательства». Председатель FCC Аджит Пай заявил:

«У обеих компаний тесные связи с Коммунистической партией КНР и военным аппаратом Китая, и обе они подчиняются китайскому законодательству, обязывающему их сотрудничать с разведывательными службами страны. Бюро также приняло во внимание выводы и действия Конгресса, исполнительной власти, разведывательного сообщества, наших союзников и поставщиков услуг связи в других странах. Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу критически важную коммуникационную инфраструктуру».

 

Что ж, похоже, что гонения Huawei не завершатся и ее ждут непростые времена. А поклонникам ее смартфонов не стоит уповать на то, что сервисы Google вскоре вернутся.

 

Источник: caixinglobal

Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
INN 0
ZTE добавили, кто следующий Сяома?
Сяома ноль своих технологий не выжевит, все чужое стоит.
02.07.2020 11:52
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Богдан 0
Какой следующий комент INN? Уже заезженная фраза по сяоми и ноль своих технологий. Пластинка заела? Или проблемы с мышлением у INN? долдонит оно и тоже, чтобы наверное самому в это поверить
02.07.2020 12:05
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США и не думает о мире с Huawei. Очередной виток войны