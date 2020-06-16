США передумали: им не обойтись без Huawei в области 5G

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Вот уже больше года администрация США проводит последовательную политику против Huawei, угрожая ей введением жестких санкций. Белый дом запретил приобретать оборудование у Huawei для развертывания 5G сетей. Более того, он склонял страны-союзников к аналогичному шагу. Тем удивительнее прозвучало заявление из уст министра торговли США Уилбура Росса, которое он сделал в своем интервью изданию Reuters.





Что произошло





Он заявил о том, что они снимут запрет, который запрещал американским компаниям сотрудничать с Huawei в области 5G. Пойти на этот шаг заставило желание позволить американским фирмам внести свой вклад в развитие новых стандартов в телекоммуникационной сфере.





Какие мотивы





Получается, что этим шагом Белый дом признал факт лидерства Huawei в области 5G и неспособности ее компаний справится без помощи из вне в развитии и внедрении новых технологий. И соблюдение интересов национальной безопасности тут не стали таким уж непреодолимым препятствием, когда запахло отставанием в развитии стандартов связи. США не может себе позволить оказаться среди аутсайдеров во внедрении 5G.





В эту технологию вкладываются миллиарды долларов, ведь за этим будущее и оказаться в числе первых, значит быть среди тех, кто меняет не только индустрию, но и мир. Вот в этом будущем США видит себя как мирового лидера, который будет контролировать ключевые технологии и повелевать другими. А для этого нужны технологии в области 5G и без Huawei тут не обойтись.





Официальная точка зрения





Министр торговли США подчеркнул, что они не уступят лидерство в глобальных новациях. И чтобы уж совсем не «ударит лицом в грязь», он как мантру повторил, что защита национальной безопасности для них по-прежнему в приоритетах. Снятие запрета не стоит рассматривать как ослабление решимости бороться с Huawei.





А еще они стремятся сделать все, чтобы индустрия США могла «задействовать и отстаивать технологии, чтобы они стали международными стандартами». Проблема в том, что после введения санкций, американские компании оказались в невыгодном положении и вынуждены были свернуть работу с другими фирмами и организациям, которые так или иначе работали с Huawei из-за риска обвинений в сотрудничестве с китайской компанией.

Источник: reuters





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