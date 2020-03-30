США так и не оставили идею ограничить поставки чипов в адрес Huawei

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Несмотря на проблемы с пандемией коронавируса, США и Китай и не думали прекращать баталии в торговой войне. По данным издания Reuters, со ссылкой на осведомленные источники, отношения между Белым домом и Пекином вошли в острую фазу.





Естественно, что каждая из стран обвиняет противоположную сторону в эскалации конфликта. Со своей стороны, США намерена жестко наказывать Китай за непослушание и уже по традиции бить намерены по Huawei.





Так, источник утверждает, что США вновь вернулась к идее сделать все, чтобы лишить китайскую компания жизненно важных комплектующих — чипов. Якобы высокопоставленные чиновники в администрации Дональда Трампа все же согласились с необходимостью внедрения новых мер по ограничению поставок мобильных процессоров в адрес Huawei.





В частности, предусматривается принятие новых правил, которые будут обязывать чипмейкеров получать лицензию от правительства США на право сотрудничества Huawei. Но действовать они будут в отношении тех производителей полупроводниковой продукции, кто использует в своей работе американские технологии и оборудование. Прежде всего, данное правило будет касаться тайваньской компании TSMC, которая занята производством чипов Kirin.









Окончательное решение по этому вопросу будет принято в среду, но нет уверенности, что Дональд Трамп поддержит эту инициативу. Ведь ранее он выступил против введения таких жестких мер. Но не редкость, когда президент США менял свою позицию на диаметрально противоположную.





Тем временем эксперты говорят о том, что такими ограничениями США нанесет вред не только Huawei, но и пострадают американские компании. Кроме того, Китай может сделать ответный ход и ввести в действие какие-то санкции, наносящие ущерб американским производителям.





Не исключено, что на фоне стремительного распространения коронавируса в США, вопрос с санкциями в отношении Huawei будет отложен. У Белого дома есть куда более насущные проблемы. Так, на сегодняшний день количество инфицированных человек в США достигло отметки 140 тысяч и, по некоторым прогнозам, эта цифра может увеличиться до 2,2 млн человек. Карантин в Америке продлен до 30 апреля и Дональд Трамп заявил, что, если в стране умрет от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек — это будет хорошим результатом.

Источник: reuters







