США вновь отложила санкции против Huawei

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Похоже, это эпопея с отсрочкой санкций в отношении Huawei, не закончится никогда. Так, вчера администрация Белого дома выступила с заявлением о том, что продлевает до 15 мая действие лицензии, позволяющей американским компаниям продолжать сотрудничать с Huawei.





Напомним, что уже четырежды Белый дом продлевал действие генеральной лицензии для китайской компании. Последний раз это случилось в феврале нынешнего года и действует отсрочка до 1 апреля. Не дожидаясь обозначенного срока, администрация Дональда Трампа приняла решение в очередной раз сделать послабление сроком на 45 дней, начиная с 1 апреля.









В обоснование причин очередного отложения санкций, Министерство торговли США сослалось на то, что это время нужно для того, чтобы американские компании нашли альтернативу оборудованию, услугам и программному обеспечению Huawei. Прежде всего, это касается телекоммуникационного оборудования, необходимого для развертывания сетей пятого поколения.





Сразу скажем, что запрет на использование американского ПО не перенесли и не отменили. Компания по-прежнему не может использовать GSM‑версию Android на своих смартфонах. Google со своей стороны ждет послабления и надеется, что Белый дом сменит гнев на милость и Google-сервисы придут на устройства Huawei.





Источник: gsmarena.com







