США взялись за TikTok. Новая жертва вслед за ZTE и Huawei?

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Все отчетливее на горизонте маячит перспектива того, что китайские компании, если и не потеряют полностью рынок Индии, то их присутствие в этом регионе ослабнет. Население этой страны может куда более прохладно относиться ко всему, что «сделано в Китае». Антикитайские настроения могут сказаться на спросе на китайские товары и в Индии уже попали под запрет 59 программных продуктов, включая TikTok, созданные в Китае.

Безопасность превыше всего

Похоже, что не упустит возможность нанести очередной удар в торговой войне и «пройтись» по Китаю правительство США. Пришло сообщение, что чиновники всерьез намерены взяться за китайский софт. В частности, они намерены рассмотреть вопрос объявления персоной нон-грата популярного приложения TikTok. После потери рынка Индии и Гонконга, уход из США может больно ударить по популярности и доходности утилиты.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что они рассматривают возможность запрета TikTok и других китайских приложений. Любопытно, что он заявил о том, что они «долго работали над этим вопросом». Не означает ли это то, что вопрос с блокировкой уже практически решен? Тем более, что Майкл Помпео заявил о том, что скачивать социальные сети китайского происхождения стоит только в том случае «если вы хотите, чтобы ваша личная информация попала в руки Коммунистической партии Китая».

Ответ TikTok

Со своей стороны, создатели TikTok утверждают, что у них в приоритетах продвижение безопасных приложений. Они отрицают, что когда-либо передавали какие-либо сведения китайскому правительству. Пользовательские данные хранятся в США, а резервная копия - в Сингапуре. Компания также заявила, что ее центры обработки данных расположены полностью за пределами Китая, и ни один из серверов не подпадает под действие законодательства Поднебесной.

Источник: cnbc