Стабильная версия EMUI 10 отправлена на 14 смартфонов Huawei

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Как заявил китайский гигант Huawei, графический интерфейс компании EMUI 10 на основе Android 10 уже поступил на около 1 миллиона устройств по всему миру. Недавно в сети появилось изображение, показывающее список 14 новых моделей, которые получат обновленную стабильную версию EMUI 10.

Как можно понять, этот список касается территории Китая, поэтому нельзя считать его актуальным для мирового рынка. Тем не менее, на присутствие в списке таких моделей, как Maimang 7 и 8, нельзя ни обращать внимания, так как первый выходит на международном рынке под названием Mate 20 Lite, а второй – Smart P+ 2019.

Напомним, что компания Huawei открыла программу бета-тестирования EMUI 10 для 33 смартфонов в период с сентября по декабрь 2019 года. На первом этапе обновление было доступно для флагманских и свежих аппаратов, таких как Honor 20, Mate 20 Pro или View 20. С начала отправки обновление также доступно в стабильной версии на многих устройствах, включая, например, P30.

Для установки бета-версии обновления, как только оно будет доступно на вашем смартфоне, вы должны будете присоединиться к программе тестирования. Перед началом установки производитель советует сделать резервную копию содержимого вашего смартфона. Затем необходимо установить приложение Huawei Beta Club. Далее запустите приложение и примите условия использования, затем войдите в систему под вашим Huawei-ID и нажмите на кнопку «Join program» («Присоединиться к программе»).

Напоследок напомним список смартфонов, доступных для обновления:





Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Honor 20i

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Nova 4e

Honor 10 Lite

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 9S

Huawei Maimang 8

Huawei Maimang 7.﻿﻿

Источник: GSMarena.com