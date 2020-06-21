Стал ли Xiaomi Mi Band 5 хитом?

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Начавшийся продаваться совсем недавно фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 уже распродали! Официальный магазин Xiaomi заявил, что браслеты вернутся в продажу только 30 июня.

Последняя версия популярнейшего умного девайса Xiaomi стоит около $32 за версию с NFC, Вариант без поддержки бесконтактной оплаты обойдётся в $27. Глобальный запуск Mi Band 5 запланирован на следующий месяц.

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Mi Band 5 получили цветной AMOLED экран диагональю 1,1 дюйма, яркость которого составила 450 нит. Интересной фишкой стала собственная технология магнитной зарядки, благодаря который браслет теперь не нужно вынимать из ремешка. Подробнее о технических характеристиках и интересных возможностях трекера мы рассказали в этой статье.

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Источник: PhoneArena