Стала известна цена на LG V60 ThinQ 5G

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LG последние годы испытывает творческий кризис, и ее смартфоны теряют популярность. На словах компания осознает свои проблемы и пытается исправить ситуацию. Но на практике мы имеем вереницу посредственных смартфонов с приличным ценником, которые отнюдь не ориентированы на то, чтобы повышать престиж LG.









В прошлом месяце компания представила LG V60 ThinQ 5G — скучный флагман с заурядным дизайном. В числе фишек новинки производитель акцентирует внимание на подключаемом экране-модуле, батарейке емкостью 5000 мАч и возможности писать видео 8К на основную камеру.





На момент анонса за кадром остался вопрос цены флагмана, который не позволял оценить перспективы новинки на рынке. И вот сейчас пришло сообщение, что три американских сотовых оператора готовы к старту продаж LG V60 ThinQ 5G с 20 марта.









Прикупить новинку предлагают за $799,99 в T-Mobile и это неожиданно низкий ценник с оглядкой на ценовую политику LG и стоимость флагманов Samsung Galaxy S20. Для тех, кто захочет приобрести подключаемый аксессуар-дисплей Dual Screen, предстоит доплатить еще $100.





Напомним, что в арсенале LG V60 ThinQ 5G имеется чип Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55, 8 Гб оперативки, флеш-модуль на 128/256 Гб и OLED-дисплей диагональю 6,8 дюйма разрешением FullHD+. Есть фронталка на 10 Мп, 32-битный Hi-Fi Quad DAC, стереодинамики и тройная тыльная камера 64 Мп + 13 Мп + ToF.

Источник: phonearena







