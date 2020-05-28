Стала известна дата презентации iPhone 12 - мероприятие отложили на несколько месяцев

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Согласно информации, полученной от Cowen, банка, который занимается инвестициями, iPhone 12 выпустят минимум на два месяца позже, скорее всего, в конце ноября. Напомним, что обычно Apple показывает новые iPhone в сентябре. Нам и ранее было известно, что iPhone 12 покажут позже, однако тогда источники предсказывали задержку примерно в месяц.

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Дизайн

iPhone 12 покажут в конце ноября, а совокупное производство смартфонов серии во втором квартале составит 35 миллионов единиц. Это на 13% ниже показателей за то же время в 2019 году. Apple должна показать 4 новых iPhone, каждый из которых получит поддержку 5G и OLED экран с небольшим вырезом для селфи-камеры. Диагональ дисплеев будет составлять от 5,4 до 6,7" в зависимости от модели. Известно также, что два главных устройства поколения будут иметь 6,1-дюймовые экраны. Мы также ожидаем квадратный корпус - это позволит Apple подчеркнуть отличие iPhone от iPad.

Характеристики

Apple оснастит iPhone 12 новым чипом A14, построенном на 5-нм тех. процессе. За его производство будет отвечать TSMC. В самых недорогих моделях диагональю 5,3 и 6,1 дюйма нам стоит ожидать 4 Гб оперативной памяти. Премиум-версии на 6,1 и 6,7" получат 6 Гб RAM и 512 Гб постоянного накопителя. Специалисты также предполагают, что в минимальной комплектации теперь будет доступно не 64, а 128 Гб встроенной памяти.

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Источник: gizchina