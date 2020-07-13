Стала известна емкость аккумуляторов серии iPhone 12. Странные метаморфозы

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В сентябре ждем презентацию серии iPhone 12 и в ходе нее почти наверняка заявят, что новинки проживут на одном заряде дольше, чем предшественники. Уже стало традицией, что Apple неизменно декларирует прирост продолжительности работы с приходом каждого нового поколения айфонов.

Установкой только энергоэффективного чипа Apple A14 Bionic добиться существенного прироста автономности вряд ли удастся, особенно учитывая то, что поддержка 5G увеличит жор батарейки. Но и рассчитывать на приличный прирост миллиампер в батарейках в новинках, тоже не стоит.

Что внутри

Китайские источники сообщили о том, что четыре модели iPhone 12 прошли недавно обязательную сертификацию в Поднебесной, что и позволило узнать о том, какие аккумуляторы установят в новинках. Так, базовый iPhone 12, которому пророчат 5,4-дюймовый дисплей, получит батарейку на 2227 мАч.

Два смартфона iPhone 12 Pro и iPhone 12 Max удостоятся аккумулятора на 2775 мАч, а также дисплея диагональю 6,1 дюйма. Обещают также выход 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, где емкость батареи составит 3687 мАч.

Для сравнения iPhone 11 получил аккумулятор емкостью 3110 мАч, iPhone 11 Pro — 3046 мАч и iPhone 11 Pro Max — 3969 мАч. При таком раскладе получается, что батарейку увеличенной емкости никто из дебютантов не получит. Напротив, их емкость по сравнению с предшественниками могли основательно «пустить под нож».

За счет чего Apple будет решать проблему с автономностью iPhone 12, сложно сказать. Есть слухи, что в новинках установят батарейки нового типа с большей плотностью энергии и, возможно, на помощь придет графен. Насколько эти прогнозы достоверны, узнаем уже после анонса новинок. Как и оценим мы правдивость последних предсказаний о ценниках на «двенадцатые» айфоны.

Источник: cnmo