Стали известны ценники на Redmi 9

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Вряд ли фанаты Xiaomi успели забыть, что в этом месяце может состояться премьера Redmi 9. Совсем недавно мы обсуждали инсайдерскую информацию о времени дебюта смартфона и его аппаратной платформе. Но куда интереснее было бы узнать о том, за сколько новинку будут продавать? Станет ли Redmi 9 «топом за свои деньги» или же компания захочет неплохо подзаработать на продаже массовой модели?

Что будет с ценой

Сильно «напрягать» свои кошельки пользователям не придется. Издание Gizmochina на правах эксклюзивности поделилось информацией о ценниках Redmi 9, попутно выложив фото коробки, внутри которой и должен скрываться мобильник. По данным источника, смартфон выйдет в двух модификациях 3/32 Гб и 4/64 Гб, запросят за которые $139 и $149 соответственно.

В плане разнообразия конфигураций памяти, нет никаких новшеств. Redmi 8 дебютировал с аналогичными версиями. А вот ценники ожидаемо подросли. Для сравнения за Redmi 8 с 3/32 Гб на старте продаж в Индии просили $112, а вариант с 4/64 Гб производитель предлагал по рекомендованной цене $127.

За что придется платить

Напомним, что Redmi 9 приписывают чип Helio G70 или Helio G80, дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, аккумуляторную батарею екмостью 5000 мАч и четверную основную камеру 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Что касается дизайна, то Redmi 9 заметно изменится исполнением основной камеры по сравнению с Redmi 8. Здесь мы увидим черты Redmi K30 и Redmi Note 8 Pro. Фасад же будет по-прежнему предлагать каплю-вырез. Судя по фото упаковки смартфона, в цветовой палитре будет минимум два оттенка: зеленый и фиолетовый.

Источник: gizmochina