Стали известны характеристики фаблета Honor X10 Max. Лучше Xiaomi Mi Max?
Дата презентации нового Honor X10 Max известна уже давно, а вот большая часть технических характеристик фаблета долго оставалась засекреченной. К счастью, смартфон появился в TENAA, где была раскрыта большая часть спецификаций.
Ранее устройство уже всплывало в 3C, но тогда мы узнали только о быстрой 22,5 Вт зарядке и серийный номер модели — KKG-AN00. Теперь абсолютно идентичный смартфон был сертифицирован TENAA.
Что мы узнали?
Теперь можно уверенно говорить о габаритах и расцветках. Размеры Honor X10 Max — 176,46 x 84,91 x 8,3 мм, устройство можно будет купить в трёх цветах: синий (Speed Blue), чёрный (Speed Black) и серебряный (Light Speed Silver).
Новинка получила большой 7,09-дюймовый FullHD+ экран, правда выполнен он, скорее всего, будет по технологии IPS, но обзаведётся поддержкой RGBW, которая должна повысить яркость и снизить энергопотребление.
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Быструю работу обеспечит 2,0 ГГц процессор MediaTek Dimensity, вариантов ОЗУ будет два — 6 или 8 ГБ. Похожая история с постоянной памятью — 64 или 128 ГБ. К счастью, объём хранилища можно будет расширить с помощью карты памяти.
Камеры достаточно простые. В вырезе спереди находится 8 МП селфи-модуль, сзади расположен всего два сенсора — основной на 48 МП и 2 МП второй. В Honor X10 Max установлен неплохой аккумулятор на 5000 мАч, сканер отпечатка пальцев находится сбоку.
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Объявлена дата презенетации огромного Honor X10 Max
В особо крупном размере: фото Honor X10 Max
Источник: gizmochina
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