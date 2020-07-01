Стали известны характеристики, фишки и дата презентации новых Motorola Moto G 5G и Moto G 5G Plus

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Вчера известный инсайдер Эван Бласс показал рендер нового смартфона Motorola Moto G 5G. После он дополнил утечку, рассказав о возможном выходе ещё одного похожего устройства —﻿﻿﻿﻿﻿ Moto G 5G Plus. Рассказываем всё самое интересное о двух грядущих смартфонах Motorola.

Moto G 5G

Информация об этой версии всплыла первой. Мы знаем габариты Moto G 5G —﻿﻿﻿﻿﻿ 67,98 x 73,97 x 9,59 мм﻿, а также вес —﻿﻿﻿﻿﻿ 207 гр, знаем также, что соотношение сторон дисплея составит 21:9, а вот его диагональ не указана. Известно только, что нас ждёт Full HD разрешение и частота обновления 90 Гц.

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На визуализации в глаза сразу бросается двойная фронтальная камера в левом верхнем углу. Если верить информации﻿, опубликованной порталом XDA, там расположен основной 8 МП модуль и датчик глубины на 2 МП.

Сзади расположено сразу четыре сенсора —﻿ ведущий Samsung GM1 на 48 МП, 4-мегапиксельный макрообъектив, 8МП сверхширокоугольный модуль и датчик глубины, как обычно на 2 МП.

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Процессор Snapdragon 765 оправдывает упоминание 5G в названии, а 4 ГБ оперативной памяти ещё раз доказывают, что смартфон принадлежит к среднему ценовому сегменту. Встроенной памяти, кстати, будет 64 ГБ. Для тех, кто думает что этого недостаточно Motorola предусмотрела возможность расширения объёма хранилища с помощью карты MicroSD. Аккумулятор в Moto G 5G установлен на 4800 мАч.

Из нечасто встречающихся фишек можно отметить выделенную кнопку для Google Ассистента и сканер отпечатка пальцев сбоку.

Moto G 5G Plus

С этим смартфоном ситуация не такая однозначная. Недавно сертифицированную в FCC модель XT2075-3 кто-то считает обычным Moto G 5G, а некоторые, в том числе XDA, Moto G 5G Plus. Также известно, что в базе FCC присутствует XT2075-1, который ранее считали новым Motorola Edge Lite, но вполне возможно, что он всё-таки принадлежит к линейке G или вообще выйдет для разных рынков﻿ в разных сериях.

Мы уже говорили, что Эван Бласс подтвердил существование Motorola G 5G Plus, однако пока неясно, покажут ли смартфон на уже объявленном мероприятии 7 июля или чуть позже.

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Источник: @evleaks, XDA, gizmochina