Стали известны все характеристики интересного Motorola Edge Lite

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Совсем недавно смартфон Motorola Edge Lite впервые показался в FCC, а теперь появился почти полный список характеристик новинки.

Не трудно догадаться, что Edge Lite будет третьим устройством из серии Motorola Edge. Устройство также станет самым недорогим предложением линейки, из-за чего лишится некоторых реализованных в старших моделях фишек, в том числе и экрана-водопада.

Характеристики

Смартфон получит большой 6,7-дюйиовый экран с разрешением 1080 на 2520 пикселей, соотношение сторон –﻿ 21:9. Приятным отличием от множества других однотипных вариантов, предлагаемых другими брендами, станет его высокая частота обновления –﻿ 90 Гц. В дисплее, кстати, также будет расположен сканер отпечатка пальцев.

В левом верхнем углу передней будут расположены сразу две передние камеры. 8 МП основной модуль и сенсор глубины на 2 МП.

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Сзади установлен основной модуль на 48 МП от Samsung. Вместе с ним будут трудиться ещё три камеры –﻿ на 15, 8 и 5 МП. Пока что их точное назначение неизвестно.

Процессор порадует –﻿ Snapdragon 765G, такой же, как и в обычной версии. Будет доступно две комплектации оперативной LPDDR4X памяти, на 4 и 6 ГБ. С постоянным накопителем ситуация схожая –﻿ тоже два варианта, 64 или 128 ГБ, в обоих случаях UFS 2.1.

Смартфон получит ёмкую батарею на 4800 мАч с быстрой 18 Вт зарядкой. Кроме того, устройство оснастят портом USB-C, поддержкой двух SIM-карт (не все модели), NFC и 5G.

Motorola Edge Lite будет доступен в четырёх цветах: Prussian, Surfing Blue, Azury и Soft White﻿. Уже подтверждено, что купить устройство смогут жители США, Японии, Европы, Латинской Америки и Средней Азии. Точной информации о цене пока нет, но ожидается, что начальная версия будет стоить около € 399﻿.

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Источник: gsmarena