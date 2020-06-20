Стали известны все характеристики интересного Motorola Edge Lite
Совсем недавно смартфон Motorola Edge Lite впервые показался в FCC, а теперь появился почти полный список характеристик новинки.
Не трудно догадаться, что Edge Lite будет третьим устройством из серии Motorola Edge. Устройство также станет самым недорогим предложением линейки, из-за чего лишится некоторых реализованных в старших моделях фишек, в том числе и экрана-водопада.
Характеристики
Смартфон получит большой 6,7-дюйиовый экран с разрешением 1080 на 2520 пикселей, соотношение сторон – 21:9. Приятным отличием от множества других однотипных вариантов, предлагаемых другими брендами, станет его высокая частота обновления – 90 Гц. В дисплее, кстати, также будет расположен сканер отпечатка пальцев.
В левом верхнем углу передней будут расположены сразу две передние камеры. 8 МП основной модуль и сенсор глубины на 2 МП.
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Сзади установлен основной модуль на 48 МП от Samsung. Вместе с ним будут трудиться ещё три камеры – на 15, 8 и 5 МП. Пока что их точное назначение неизвестно.
Процессор порадует – Snapdragon 765G, такой же, как и в обычной версии. Будет доступно две комплектации оперативной LPDDR4X памяти, на 4 и 6 ГБ. С постоянным накопителем ситуация схожая – тоже два варианта, 64 или 128 ГБ, в обоих случаях UFS 2.1.
Смартфон получит ёмкую батарею на 4800 мАч с быстрой 18 Вт зарядкой. Кроме того, устройство оснастят портом USB-C, поддержкой двух SIM-карт (не все модели), NFC и 5G.
Motorola Edge Lite будет доступен в четырёх цветах: Prussian, Surfing Blue, Azury и Soft White. Уже подтверждено, что купить устройство смогут жители США, Японии, Европы, Латинской Америки и Средней Азии. Точной информации о цене пока нет, но ожидается, что начальная версия будет стоить около € 399.
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Источник: gsmarena
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