Стало известно, какой дизайн получит Google Pixel 4a

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В этом году Google решила расширить свой модельный ряд смартфонов, выпустив доступные модели Pixel 3a и Pixel 3a XL с упрощенными характеристиками за меньшую стоимость. А главным их преимуществом стало то, что камеры тут на уровне старших собратьев. Как ожидается, эксперимент с упрощенными смартфонами продолжится и в мае 2020 года может состояться премьера Google Pixel 4a и Pixel 4a XL.

Похоже, что известный инсайдер @OnLeaks уже знает, как будет выглядеть Pixel 4a. Он выложил в сеть качественные рендеры, демонстрирующие экстерьер этого смартфона. Учитывая авторитет источника и количество правильных предсказаний, практически можно не сомневаться, что перед нами будущий Pixel 4a.

Обращает на себя внимание, что дизайнеры поискового гиганта подхватили тренд на врезанные в экран фронтальные камеры и мы видим круглое отверстие под нее в верхнем левом углу. Габариты же корпуса составили 144,2х69,5х8,2 мм.

Много вопросов вызывает основная камера. И дело даже не в том, что она квадратной формы, а то, что она содержит в себе только один датчик изображения. Это может означать, что компания отойдет от того, чтобы предлагать в лайт-версиях фотовозможности на уровне флагманов. Скорее всего, прогресс будет, но в сравнении с Pixel 3a.

По слухам, в основе Google Pixel 4a может лежать чип из 700 серии Snapdragon (Snapdragon 730G или Snapdragon 765G), он получит 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 64 Гб и основная камера предложит датчик разрешением 12,2 Мп.

Источник: 91mobiles

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