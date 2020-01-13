Стало известно, какой смартфон первым предложит 144-Гц дисплей

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Дисплеи с частотой обновления изображения 90 Гц и 120 Гц одна из фишек, которую начали активно предлагать производители смартфонов. С высокой частотой обновления экраны должны предложить флагманы серий Samsung Galaxy S20, Xiaomi Mi 10, iPhone 12 и OnePlus 8. Аналогичную фишку реализуют и в новом игровом Nubia Red Magic.









Так, сегодня на своей странице в сети Weibo глава компании Nubia Ни Фей заявил о том, что геймерский Nubia Red Magic 5G получит дисплей с частотой обновления 144 Гц.





В подтверждение своих слов он опубликовал скриншот, демонстрирующий варианты настройки частоты обновления изображения, и максимальный параметр составил 144 Гц. Это будет первый смартфон, который получит такую матрицу.





На данный момент о характеристиках Nubia Red Magic 5G известно очень мало. Сама компания ограничилась лишь упоминанием, что базироваться новинка станет на аппаратной платформе Snapdragon 865 и предложит поддержку сетей пятого поколения. А это означает, что здесь установят модем Snapdragon X55. Слитый ранее в сеть снимок дал понимание, что смартфон также удостоится тройной основной камеры.





Когда состоится анонс Nubia Red Magic 5G, точной информации нет. Но учитывая тот факт, что компания уже начала раскрывать подробности о новинке, ее релиз не за горами и может состояться в первом квартале нынешнего года.





Источник: news.mydrivers.com







