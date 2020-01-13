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Стало известно, какой смартфон первым предложит 144-Гц дисплей

13.01.2020 2328 0

Дисплеи с частотой обновления изображения 90 Гц и 120 Гц одна из фишек, которую начали активно предлагать производители смартфонов. С высокой частотой обновления экраны должны предложить флагманы серий Samsung Galaxy S20, Xiaomi Mi 10, iPhone 12 и OnePlus 8. Аналогичную фишку реализуют и в новом игровом Nubia Red Magic.

 

Стало известно, какой смартфон первым предложит 144-Гц дисплей


Так, сегодня на своей странице в сети Weibo глава компании Nubia Ни Фей заявил о том, что геймерский Nubia Red Magic 5G получит дисплей с частотой обновления 144 Гц.


В подтверждение своих слов он опубликовал скриншот, демонстрирующий варианты настройки частоты обновления изображения, и максимальный параметр составил 144 Гц. Это будет первый смартфон, который получит такую матрицу.


На данный момент о характеристиках Nubia Red Magic 5G известно очень мало. Сама компания ограничилась лишь упоминанием, что базироваться новинка станет на аппаратной платформе Snapdragon 865 и предложит поддержку сетей пятого поколения. А это означает, что здесь установят модем Snapdragon X55. Слитый ранее в сеть снимок дал понимание, что смартфон также удостоится тройной основной камеры.

 

Стало известно, какой смартфон первым предложит 144-Гц дисплей – фото 2


Когда состоится анонс Nubia Red Magic 5G, точной информации нет. Но учитывая тот факт, что компания уже начала раскрывать подробности о новинке, ее релиз не за горами и может состояться в первом квартале нынешнего года.


Источник: news.mydrivers.com



Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.01.2020

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Стало известно, какой смартфон первым предложит 144-Гц дисплей