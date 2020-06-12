Стало известно, когда Xiaomi Mi Band 5 выйдет на глобальный рынок

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Вчера Xiaomi представила новое поколение популярного фитнес-трекера — Mi Band 5. Во время его анонса компания особо акцентировала внимание, что новинка стала удобнее и фукциональнее. В Китае продажи стартуют с 18 июня и Xiaomi Mi Band 5 предлагается в двух версиях: с NFC и без него.

Естественно, что для нас куда интереснее будет узнать, предложит ли глобальная версия чип для бесконтактных платежей.

Дебют на глобальном рынке

Xiaomi решила не держать интригу и не затягивать с анонсом фитнес-браслета за пределами Поднебесной. На своей официальной странице в Twitter она известила, что намерена начать продажи глобальной версии носимого гаджета в следующем месяце. За пределами Китая он будет известен как Mi Smart Band 5. Именно во время глобального релиза устройства производитель и внесет ясность с наличием NFC. По слухам, глобальная версия должна все же получить этот чип и заодно поддержку Google Pay, а также стоит ждать голосового помощника Alexa.

Что нового

Напомним, что в Xiaomi Mi Band 5 размер AMOLED-экрана увеличили с 0,95 до 1,1 дюйма, разрешение составило 294х128 пикселей и яркость 450 нит. Для зарядки теперь используется магнитный коннектор и число поддерживаемых спортивных режимов возросло до 11. Компания обновила датчик для мониторинга сна и считывания сердечного ритма, появился режим для контроля за женским здоровьем и можно мониторить уровень стресса.

В Китае базовая версия оценена в $27, а за вариант с чипом NFC предлагают отдать $32.

Источник: twitter