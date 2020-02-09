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  • Стало известно время выхода Honor 30. Без Google-сервисов, но с фирменным HMS?

Стало известно время выхода Honor 30. Без Google-сервисов, но с фирменным HMS?

09.02.2020 1211 0

Huawei оказалась в числе тех, по кому торговая война между США и Китаем ударила больнее всего. Санкции заставили китайскую компанию в авральном режиме строить запасной аэродром, чтобы не зависеть от Google. В нынешней ситуации Huawei занялась созданием фирменного пакета HMS, призванного заменить популярные сервисы.

 

Первые наработки в этом направлении должны показать в серии Huawei P40, чей анонс должен состояться 26 марта. В числе тех, кто продемонстрирует развитие собственной экосистемы окажется и линейка Honor 30. Сегодня пришло сообщение, что премьера флагманского семейства от суббренда Huawei состоится в апреле нынешнего года.

 

Стало известно время выхода Honor 30. Без Google-сервисов, но с фирменным HMS? – фото 1

 

Honor V30 Pro

 

Ожидается, что новая серия будет включать в себя минимум две модели: Honor 30 и Honor 30 Pro. Новинки должны предложить чип Kirin 990, многомодульную основную камеру с главным датчиком на 64 Мп, поддержку быстрой и беспроводной зарядки, дисплейный сканер отпечатков пальцев и экран с повышенной частотой обновления.

 

Останутся ли Honor 30 и Honor 30 Pro эксклюзивом для рынка Китая или их будут продвигать и на глобальном рынке, неизвестно. Какая-то ясность с перспективой выхода флагманов компании за пределы Поднебесной, может появиться после анонса Huawei P40.

 

По слухам, компания планирует поставить флагманы на полки магазинов по привлекательным ценам, чтобы набрать армию пользователей и форсировать развитие собственной экосистемы. Аналогичным путем она может пойти и в случае с «народными» флагманами от Honor.

 

Источник: mydrivers

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.02.2020

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Стало известно время выхода Honor 30. Без Google-сервисов, но с фирменным HMS?