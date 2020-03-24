Старт продаж Redmi Note 9 Pro Max отложен

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Xiaomi не удалось чудесным образом справиться с производственными проблемами, возникшими из-за вспышки коронавируса. Компания не отказалась от анонса новинок, но избежать проблем со сборкой устройств она не смогла.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, набирает обороты. Индия, которая соседствует с Китаем, на удивление смогла избежать большого количества инфицированных, но правительство этой страны меры предосторожности все же предпринимает.

Из-за опасений вспышки COVID-19 было решено приостановить работу целого ряда предприятий. И, похоже, что в числе тех, кто вынужден отправить работников по домам оказалась и Xiaomi. Приостановка работы фабрики, скорее всего, и стала причиной того, что старт продаж Redmi Note 9 Pro Max был отложен.

Глава индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джайн на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором сообщил, что из-за «государственных блокировок» они вынуждены отложить старт продаж Redmi Note 9 Pro Max на более поздний срок. При этом он не стал конкретизировать, как долго продлится задержка. Напомним, что старт продаж смартфона в Индии был запланирован на 25 марта.

Стоит сказать, что карантин из-за коронавируса на фабриках в Индии вынуждены были ввести также LG, Samsung, Oppo и Vivo.

Источник: twitter