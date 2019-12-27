Старт продаж смарт-часов Xiaomi Mi Watch Premium Edition отложен

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В ноябре на презентации, где показали Xiaomi CC9 Pro (Xiaomi Mi Note 10), представили еще и смарт-часы Xiaomi Mi Watch. Помимо базовой версии производитель представил эксклюзивный вариант, где дисплей прикрывает сапфировое стекло, а задняя крышка выполнена из керамики. А еще тут каркас изготовлен из нержавеющей стали. Оценили носимый гаджет в таком исполнении в $285.









Ожидалось, что Xiaomi Mi Watch Premium Edition доберется до прилавков магазинов в декабре, но что-то пошло не так и компания приняла решение отложить старт продаж. Официальная причина звучит как «стремление предложить лучший пользовательский опыт и создать необходимый складской запас устройств».





Наблюдатели и эксперты же полагают, что компания хочет попросту довести до ума смарт-часы. Получилось у них это или нет, пользователи узнают в феврале 2020 года, когда Xiaomi Mi Watch Premium Edition поступят в продажу.









Напомним, что Xiaomi Mi Watch обладают функционалом, который типичен для обычных фитнес-браслетов: отслеживать физическую активность и замерять пульс. Есть микрофон, динамик, ОС Wear с фирменной оболочкой MIUI, поддержка eSIM, GPS и они позволяют управлять гаджетами в системе «умный дом».





Источник: gizmochina.com







