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Старт продаж смарт-часов Xiaomi Mi Watch Premium Edition отложен

27.12.2019 478 0

В ноябре на презентации, где показали Xiaomi CC9 Pro (Xiaomi Mi Note 10), представили еще и смарт-часы Xiaomi Mi Watch. Помимо базовой версии производитель представил эксклюзивный вариант, где дисплей прикрывает сапфировое стекло, а задняя крышка выполнена из керамики. А еще тут каркас изготовлен из нержавеющей стали. Оценили носимый гаджет в таком исполнении в $285.

 

Старт продаж смарт-часов Xiaomi Mi Watch Premium Edition отложен – фото 1


Ожидалось, что Xiaomi Mi Watch Premium Edition доберется до прилавков магазинов в декабре, но что-то пошло не так и компания приняла решение отложить старт продаж. Официальная причина звучит как «стремление предложить лучший пользовательский опыт и создать необходимый складской запас устройств».


Наблюдатели и эксперты же полагают, что компания хочет попросту довести до ума смарт-часы. Получилось у них это или нет, пользователи узнают в феврале 2020 года, когда Xiaomi Mi Watch Premium Edition поступят в продажу.

 

Старт продаж смарт-часов Xiaomi Mi Watch Premium Edition отложен


Напомним, что Xiaomi Mi Watch обладают функционалом, который типичен для обычных фитнес-браслетов: отслеживать физическую активность и замерять пульс. Есть микрофон, динамик, ОС Wear с фирменной оболочкой MIUI, поддержка eSIM, GPS и они позволяют управлять гаджетами в системе «умный дом».


Источник: gizmochina.com



Xiaomi Mi Watch Premium Edition
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.12.2019

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Старт продаж смарт-часов Xiaomi Mi Watch Premium Edition отложен