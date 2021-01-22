Стартап F150 выпустил B2021: неубиваемый мобильник для масс

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В декабре прошлого года на небосклоне смартфоностроения появился новый китайский бренд F150. И судя по информации с AliExpress, стоит за ним компания Oukitel. Покорять рынок новой маркой решено с выпуска защищенного смартфона B2021. Пойти на создание внедорожника компанию вдохновили энтузиасты активного отдыха и в числе фишек новинки помимо ударопрочного корпуса значится батарейка внушительной емкости, отдельный слот для карт microSD и модуль NFC.

Стоит быть готовым, что весит аппарат внушительные 320 грамм и это плата за то, что внутри скрывается аккумулятор емкостью 8000 мАч. Что касается защиты, то производитель заявляет IP68 и IP69K, а также военный стандарт STD-MIL-810G.

В F150 B2021 используется 5,86-дюймовый экран разрешением 1520х720 точек, прикрывает который стекло Gorilla Glass 5. В дисплее есть вырез на манер iPhone, куда встроили фронталку на 8 Мп и различные датчики. Базируется новинка на восьмиядерном Helio G25, обладает 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64 Гб с возможностью его расширения посредством карт памяти до 256 Гб.

Заявлена в смартфоне поддержка быстрой 18-ваттной зарядки и на тыльной стороне установили четверную камеру 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп + VGA. Работает он под управлением основе Android 10, но есть возможность активировать оболочку от производителя посредством длительного нажатия на кнопку слева.

F150 B2021 уже поступил в продажу и только до 24 января его можно приобрести со скидкой 55% по цене $109,99. Если вам нужен недорогой и неубиваемый аппарат, то можете присмотреться к этой новинке.

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