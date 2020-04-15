Ставка на «середнячков». Спрос на флагманы падает

2428

Почти после каждой презентации флагманов есть тревожное послевкусие. При всех «феноменальных» характеристиках устройств, ценники неумолимо ползут вверх и некоторые из них преодолели отметку в $1000. Тыща баксов за смартфон? А иногда и больше. И это много. Современные флагманы становятся дорогой игрушкой и явно не для всех.

Рост ценников идет вразрез с покупательской способностью большинства пользователей. А тут еще злосчастный коронавирус больно ударил по отрасли и карманам потребителей. Спрос на флагманы будет падать и потребители все больше будут смотреть в сторону более доступных решений.

Это хорошо понимают и производители. Отраслевые источники сообщают о том, что крупнейшие вендоры на рынке смартфонов начали пересматривать свои планы по продвижению премиальных решений. Они намерены переключить свое внимание на устройства среднего уровня, которые и должны делать продажи в условиях стагнации рынка.

В планах представить больше моделей в среднем ценовом сегменте. Стоит цель продать больше смартфонов с доступными ценниками и на данном этапе адекватные цены лучший способ привлечь покупателей, чем предлагать им дорогие «нафаршированные» аппараты.

Так, Huawei и Samsung уже снизили объем заказов на комплектующие для флагманов, а вот заказ на компоненты для устройств среднего уровня, напротив, увеличили. К изменившимся условиям на рынке планируют адаптироваться и сами производители комплектующих. Так, тайваньская компания Largan Precision, которая поставляет объективы до премиальных смартфонов Apple и Samsung, заявила о своих планах расширить свое присутствие в сегменте объективов среднего уровня.

Источник: digitimes