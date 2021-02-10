Стиль, мода, компактность! Xiaomi 12 - успел ворвать самый стильный смартфон бренда всего от 12 731

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КОМПАКТНЫЙ СТИЛЬ

Современные смартфоны мало чем отличаются друг от друга – к сожалению, тренд на унификацию дизайна повсюду, однако этот смартфон является исключением. Встречайте – самый стильный смартфон бренда, от дизайна которого вы будете наслаждаться.

Xiaomi 12 оснащен 6,28-дюймовым AMOLED дисплеем 120 Гц в компактном корпусе, который удобно держать в руке – да еще и чрезвычайно приятным как визуально, так и на ощупь – скругленный экран и стильная задняя крышка делают стиль этого смартфона

А флагманский процессор 2022 Snapdragon 8 Gen 1 и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую производительность в любых задачах.

Камер здесь три – 50+13+5 Мп – основной сенсор камеры Sony IMX 766 является легендарным и до сих пор устанавливается во флагманские решения различных брендов, как Samsung Galaxy S23. А быстрая зарядка 67 Вт полностью заряжает 4500 мАч батарею за 39 минут.

Xiaomi 12 сочетает компактный дизайн, топовую начинку и привлекательную цену – всего от 12 731 грн на время распродажи на AliExpress вместо 18 699 грн, которые просят местные магазины. Поэтому, эстеты, которые ценят в смартфонах дизайн – вы не разочаруетесь в этом устройстве.

Xiaomi 12 - от 12 731 грн﻿

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