Strategy Analytics: Huawei и Apple на рынке смартфонов. Кто кого обошел?

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Исследовательская компания Strategy Analytics, проанализировав состояние мирового рынка смартфонов за первый квартал 2020 года, пришла к выводу, что было поставлено 275 млн единиц. Это на 17% меньше, чем годом ранее и самое сильное падение рынка мобильных устройств за всю его историю. Для сравнения поставки смартфонов в первом квартале прошлого года составили 330,4 млн.

Согласно цифрам, предоставленным экспертами, лидерство сохраняет Samsung с 58,3 млн отгруженных смартфонов. Падение составило 19% по сравнению с первым кварталом 2019 года и это худший показатель для южнокорейского гиганта за последние 8 лет.

Второе место сохранила за собой Huawei, которая сумела поставить на рынок 48,5 млн трубок и это на 19% ниже того показателя, который был зафиксирован в первом квартале прошлого года. На третьей позиции оказалась Apple с 43,1 млн поставленных устройств и это на 9% меньше, чем было отгружено компанией в прошлом году.

Успехом можно считать четвертое место Xiaomi, которая поставила в первом квартале нынешнего года на рынок 27,5 млн смартфонов. Во многом таким показателем компания обязана популярности своих устройств в Индии.

Источник: strategyanalytics