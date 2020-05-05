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Strategy Analytics: Huawei и Apple на рынке смартфонов. Кто кого обошел?

05.05.2020 1474 0

Исследовательская компания Strategy Analytics, проанализировав состояние мирового рынка смартфонов за первый квартал 2020 года, пришла к выводу, что было поставлено 275 млн единиц. Это на 17% меньше, чем годом ранее и самое сильное падение рынка мобильных устройств за всю его историю. Для сравнения поставки смартфонов в первом квартале прошлого года составили 330,4 млн.

 

Strategy Analytics: Huawei и Apple на рынке смартфонов. Кто кого обошел? – фото 1

 

Согласно цифрам, предоставленным экспертами, лидерство сохраняет Samsung с 58,3 млн отгруженных смартфонов. Падение составило 19% по сравнению с первым кварталом 2019 года и это худший показатель для южнокорейского гиганта за последние 8 лет.

 

Strategy Analytics: Huawei и Apple на рынке смартфонов. Кто кого обошел? – фото 2

 

Второе место сохранила за собой Huawei, которая сумела поставить на рынок 48,5 млн трубок и это на 19% ниже того показателя, который был зафиксирован в первом квартале прошлого года. На третьей позиции оказалась Apple с 43,1 млн поставленных устройств и это на 9% меньше, чем было отгружено компанией в прошлом году.

 

Успехом можно считать четвертое место Xiaomi, которая поставила в первом квартале нынешнего года на рынок 27,5 млн смартфонов. Во многом таким показателем компания обязана популярности своих устройств в Индии.

 

Источник: strategyanalytics

Huawei Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.05.2020

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Strategy Analytics: Huawei и Apple на рынке смартфонов. Кто кого обошел?